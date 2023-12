Stand: 11.12.2023 15:12 Uhr Berlin: Ehepaar Lohmeyer mit Humanismus-Preis ausgezeichnet

Das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer aus Jamel bei Wismar ist am Sonntag in Berlin mit dem Humanismus-Preis für Menschenrechte 2023 ausgezeichnet worden. Damit würdigt der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg eigenen Angaben nach das Engagement der Veranstalter des "Jamel rockt den Förster"-Festivals für Demokratie sowie deren Zivilcourage gegen Rassismus, Populismus und extremistische Ideologien. Das Festival der Lohmeyers setze sich für Demokratie und Toleranz ein und trage beispielhaft dazu bei, demokratische Strukturen in der Region zu erhalten, teilte der Verband am Montag weiter mit. "Sie sind Vorbilder und Wegbereiter für eine Gesellschaft, die sich gegen jede Form von Extremismus zur Wehr setzen muss", befand die Jury.

