Stand: 05.12.2022 14:41 Uhr Berlin: Bundesverdienstorden für Rostockerin Babette Limp-Schelling

Am heutigen Tag des Ehrenamts hat die Rostockerin Babette Limp-Schelling den Bundesverdienstorden bekommen. Der Bundespräsident persönlich überreichte ihn ihr im Berliner Schloss Bellevue. "Ihr außergewöhnlicher Einsatz für Bedürftige prägt das soziale Miteinander in Rostock seit 30 Jahren", heißt es in der Begründung des Bundespräsidialamtes. Limp-Schelling hat kurz nach dem Fall der Mauer den Rostocker Verein "Wohltat" mit aufgebaut, der heutzutage eine Suppenküche mit fünf Ausgabestellen betreibt. Darüber hinaus hat der Verein Rostocks erste Straßenzeitung, den "Strohhalm", gegründet.

