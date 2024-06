Berichte: Weniger ICE-Züge in MV im Fall höherer "Schienenmaut" Stand: 26.06.2024 13:09 Uhr Werden ab dem kommenden Jahr in der Nebensaison deutlich weniger Intercity- und ICE-Züge nach Stralsund fahren? Das legt ein Medienbericht nahe. Die Bahn bestätigt die Pläne nicht, räumt aber ein, dass gestiegene Trassenentgelte den Fernverkehr vor erhebliche Herausforderungen stellen.

Die Deutsche Bahn plant offenbar, die ICE-Verbindungen von Hamburg nach Stralsund sowie Berlin nach Stralsund ab 2025 in der Nebensaison auszudünnen, wie spiegel.de berichtet. Das Nachrichtenportal beruft sich dabei auf einen vertraulichen Brief des Konzerns an die Bundesnetzagentur. Nähere Einzelheiten zum Umfang der geplanten Reduzierungen werden darin nicht genannt. Grund sei die geringe Auslastung der Züge nach Vorpommern. Zudem soll es Überlegungen geben, diverse Intercity-Verbindungen ganz zu streichen. Davon wäre Mecklenburg-Vorpommern aber nicht betroffen.

Höhere Ticketpreise und weniger Angebot "womöglich unumgänglich"

Ursache für die Kürzungspläne ist demnach die Erhöhung der sogenannten Trassenentgelte - eine Gebühr für die Nutzung des Schienennetzes, den alle Eisenbahnverkehrs-Betreiber an die Infrastruktur-Sparte der Bahn entrichten müssen. Auf Anfrage von NDR MV wollte die Bahn die Pläne zur Ausdünnung der ICE-Verbindungen nach Stralsund nicht bestätigen. Allerdings räumte die Bahn ein, dass die Erhöhung der Tarssenentgelte "erhebliche Herausforderungen" für die Bahn bedeute, die "angesichts der derzeit herausfordernden wirtschaftlichen Lage nicht kompensiert werden" könne. Sollte die Erhöhung dieser "Schienenmaut" tatsächlich in dem beabsichtigten Umfang kommen, seien Angebotsreduzierungen und höhere Ticketpreise unumgänglich, teilte eine Bahnsprecherin dem NDR mit.

Auswirkungen auf Vorpommern noch unklar

Wie sich die Ausdünnung der Fahrten nach Stralsund konkret auf das Land und die Region auswirken würden, ist noch unklar. Allerdings würden sie unter anderem die Anbindung Pasewalks stark einschränken. In der vorpommerschen Stadt hatten sich kürzlich der Schuhhersteller Birkenstock und das Regalbauunternehmen Topregal niedergelassen und damit zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen.

Verkehrsnetz in Vorpommern soll eigentlich ausgebaut werden

Zuletzt hatte es klare Signale gegeben, dass die Anbindung des Nordostens ans Schienenverkehrsnetz ausgebaut werden soll. So hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) im Sommer 2023 versprochen, für den Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Binz 500 Millionen Euro als Gegenleistung für den Bau des LNG-Terminals auf der Insel Rügen bereitzustellen.

