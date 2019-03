Stand: 08.03.2019 15:38 Uhr

Bergungsarbeiten nach schwerem Unfall auf A24

Auf der A24 ist nach dem schweren Unfall zwischen Wittenburg und Zarrentin eine Spur Richtung Hamburg wieder frei. Die Strecke in Richtung Berlin bleibt weiter voll gesperrt - nach Einschätzung der Polizei bis voraussichtlich 18 Uhr. Die Polizei hat ihre Ermittlungen am Unfallort inzwischen abgeschlossen. Jetzt soll ein Kran die verunglückten Lastwagen bergen. Beim Zusammenstoß der beiden Lkw und zwei Autos waren in der Nacht zu Freitag drei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere verletzten sich, einer von ihnen schwer.

Zweiter Lkw fährt in Tiertransporter

Ein mit rund 700 Ferkeln beladener Lkw war auf Höhe des Rastplatzes Dodow in die Mittelleitplanke gefahren und umgekippt. Der 38-jährige Fahrer blieb dabei unverletzt. Nach seiner Aussage hatte eine starke Windböe sein Fahrzeug erfasst, so die Polizei. Der Fahrer eines nachfolgenden Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den umgekippten Viehtransporter auf. Dabei wurde der 64 Jahre alte Fahrer im Führerhaus eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Unfall mit Viehtransporter auf A24: Drei Tote NDR//Aktuell - 08.03.2019 14:00 Uhr







Autofahrer konnten nicht rechtzeitig bremsen

Kurz darauf fuhren zwei Autos in die Unfallstelle. Eines geriet nach Polizeiangaben unter den Lkw-Anhänger. Dabei wurde das Dach des Autos abgetrennt. Der 26-jährige Fahrer und die 36-jährige Beifahrerin überlebten den Zusammenstoß nicht. Die 53-jährige Mitfahrerin im Fond des Autos kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Schwerin. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt leichte Verletzungen.

Ferkel auf der Autobahn

Nachdem die Feuerwehrleute die Toten und Verletzten geborgen hatten, mussten sie sich um die Tiere kümmern. Die Ferkel liefen zum Teil orientierungslos auf der Autobahn. Eine Tierärztin schläferte die verletzten Tiere ein. Die unverletzten Ferkel wurden in ein anderes Fahrzeug umgeladen. Ein Sachverständiger der DEKRA soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 150.000 Euro. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.03.2019 | 16:00 Uhr