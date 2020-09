Stand: 20.09.2020 15:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bergungsarbeiten: Stundenlange Sperrung der A19

Die A19 in Richtung Rostock ist zwischen Linstow und Krakow am See seit neun Uhr voll gesperrt. Die Sperrung wird laut Polizei noch bis etwa 20 Uhr andauern. Ein mit 13 Tonnen Sammelgut beladener Lkw muss geborgen werden. Dieser war am Samstagabend gegen 23:30 Uhr von der Straße abgekommen und umgekippt.

Komplizierte Bergung

Der Lastwagen konnte zunächst nicht wieder aufgerichtet werden. Deshalb wurde er von Einsatzkräften auf der Seite liegend entladen und wieder aufgerichtet. Derzeit wird der Lkw mitsamt seinem Auflieger wieder beladen. Ob der Lastwagen dann abgeschleppt wird oder vom Unfallort wegfahren kann, ist laut Polizei noch nicht klar.

Lkw-Fahrer blieb unverletzt

Der 21-jährige bosnische Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrerhaus befreien. Der Schaden wird auf 41.000 Euro geschätzt. Warum der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, wird noch ermittelt.

