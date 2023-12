Stand: 14.12.2023 09:18 Uhr Bergen auf Rügen: Zweitwohnungssteuer kommt

In Bergen haben die Stadtvertreter für die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer gestimmt. Ab 2024 werden dann zehn Prozent Zweitwohnsteuer fällig. Laut Bürgermeisterin Anja Ratzke sollen so die kommunalen Einnahmen der Stadt erhöht werden. Das Geld könnte unter anderem in den Ausbau der Infrastruktur fließen. Zudem solle die Steuer helfen, Ummeldungen zu Hauptwohnungen anzuregen, um so die Anzahl der Zweitwohnungen zu verkleinern. Insgesamt 815 Inhaber von Zweitwohnungen könnten von der Abgabe betroffen sein.

