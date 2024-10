Bergen auf Rügen: Tatverdächtiger nach Bränden festgenommen Stand: 03.10.2024 08:50 Uhr Bei zwei Bränden innerhalb weniger Stunden in Bergen auf Rügen ist ein hoher Schaden entstanden. Ein 37-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung in beiden Fällen festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zwei Brände haben die Feuerwehr in Bergen auf Rügen Mittwoch beschäftigt. Am Nachmittag brannte es zunächst in einem Doppelhaus. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Rund drei Stunden später - am frühen Abend - geriet dann ein Carport in Brand. Durch schnelles Eingreifen konnte verhindert werden, dass die Flammen auch das angrenzende Wohnhaus erfassen.

Verdacht der schweren Brandstiftung

Die Polizei hat kurz darauf einen tatverdächtigen Deutschen festgenommen und ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Der 37-jährige Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

