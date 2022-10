Stand: 13.10.2022 13:52 Uhr Bergen auf Rügen: Ängstliches Katzenjunges sorgt für Polizeieinsatz

Normalerweise werden Katzen ja eher aus Bäumen gerettet. Daran dachten die alarmierten Polizeibeamten aus Bergen auf Rügen am Mittwoch sicher auch, als sie einen Anruf einer aufgeregten Frau erhielten. Die Frau fuhr nach eigenen Angaben mit ihrem Auto von einem Parkplatz in der Ringstraße in Bergen, als ein Katzenjunges erst über die Straße gelaufen sei und sich anschließend unter ihrem Fahrzeug versteckt habe. Die herbeigeeilten Polizisten haben die verängstigte Katze aus dem Motorraum des Fahrzeugs befreit. Im Anschluss ging es für den Vierbeiner zunächst zur Tiernotstation. Von dort konnte die Katze umgehend vermittelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.10.2022 | 11:00 Uhr