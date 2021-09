Stand: 06.09.2021 06:53 Uhr Bergen auf Rügen: Drei mutmaßliche Drogendealer gefasst

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Wochenende drei mutmaßliche Drogendealer gefasst. Die jungen Männer wurden am Samstagabend in Bergen auf Rügen (Kreis Vorpommern-Rügen) in einem Wagen kontrolliert, weil die Polizisten starken Cannabisgeruch bemerkt hatten. Dabei wurden Marihuana und die sogenannte Partydroge MDMA gefunden. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen seien "weitere erhebliche Mengen an Cannabis" beschlagnahmt worden. | 06.09.2021 06:53