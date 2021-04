Stand: 24.04.2021 09:52 Uhr Bergen/Rügen: Land will Gespräche über Geburtenstation führen

Nach der Ankündigung des Sana-Krankenhauses, die Geburtenstation in Bergen auf Rügen vorübergehend zu schließen, hat das Gesundheitsministerium nun angekündigt, mit der Konzernspitze Gespräche darüber zu führen. Das Ministerium wolle bei der Personalbeschaffung helfen, sagte ein Sprecher auf NDR Anfrage. Seit Jahren gibt es in Bergen zu wenige Hebammen, in den kommenden Monaten verlassen zudem auch noch vier Ärzte die Frauenklinik. | 24.04.2021 09:51