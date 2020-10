Stand: 17.10.2020 18:42 Uhr Bergen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Bergen auf Rügen ist am Sonnabendnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 43-Jährige war mit seinem Krad seitlich gegen ein Auto geprallt, dessen Fahrer auf der Straße wenden wollte, so ein Polizeisprecher. Dabei wurde der Motorradfahrer über das Auto geschleudert, er kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Der 68 Jahre alte Autofahrer und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. | 17.10.2020 18:42