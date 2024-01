Stand: 18.01.2024 09:31 Uhr Bergen: Herd explodiert - Feuerwehr rettet 90-Jährige

In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Bergen ist am Mittwochabend wohl ein Herd explodiert. Laut Polizei geriet höchstwahrscheinlich dadurch die Küche der Wohnung in Brand. Die zwei Bewohner flohen aus der Wohnung. Eine schwerkranke, in der Dachgeschosswohnung des Hauses wohnhafte 90-Jährige wurde von Feuerwehrleuten nach draußen gebracht. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es das Haus schwer beschädigte. Dennoch entstand ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro.

