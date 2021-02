Stand: 23.02.2021 14:21 Uhr Bergen: Grundschülerin will keine Maske tragen

Eine Grundschülerin aus Bergen auf Rügen will im Unterricht keine Maske tragen. Ihre Eltern haben sich deshalb mit einem Eilantrag an das zuständige Verwaltungsgericht Greifswald gewandt. Am Mittwoch beginnt im Kreis Vorpommern-Rügen wieder der Präsenzunterricht in den Schulen. Es gilt die Maskenpflicht auch für Grundschüler. Auch das Oberverwaltungsgericht Greifswald beschäftigt sich in einem neuen Eilverfahren mit Corona-Einschränkungen. Zwei Einzelhandelsketten haben einen gemeinsamen Antrag auf vorläufige Außervollzugsetzung der Ladenschließung gestellt. | 23.02.2021 14:21