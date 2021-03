Stand: 17.03.2021 08:26 Uhr Bergen: Erfolgreiche Suche nach vermisstem 78-Jährigen

Eine nächtliche Suchaktion der Polizei in Bergen auf Rügen ist erfolgreich verlaufen. Die Polizei hatte mit mehreren Streifenwagen, Hunden, einer Drohne und per Hubschrauber nach einem 78-jährigen Mann gesucht, der am späten Dienstagabend aus einem Pflegeheim verschwunden war. Gegen drei Uhr früh wurde der Mann von einer Mitarbeiterin der Verkehrsbetriebe entdeckt - er kam mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. | 17.03.2021 08:21