Stand: 30.04.2023 07:11 Uhr Bergen: Beschuldigter nach Beil-Angriff in U-Haft

Nach einem Angriff mit einem Beil in Bergen auf Rügen sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Eine entsprechende Anordnung erließ der zuständige Richter am Sonnabend. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 59-Jährige Deutsche am Freitag mit einem 44-Jährigen in Streit geraten. Im Verlauf soll der Ältere mit dem Beil in Richtung Kopf und Oberkörper des Jüngeren gezielt haben. Der 44-Jährige habe aber ausweichen können und sei unverletzt geblieben. Der Beschuldigte wurde am Tatort festgenommen.

