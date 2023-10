Stand: 16.10.2023 06:59 Uhr Bergen: 14-Millionen-Euro-Neubau "Hannes-Präkel-Schwimmbad" öffnet

In Bergen wird heute das "Hannes-Präkel-Schwimmbad" eröffnet. Seinen Namen verdankt es dem ehemaligen Bürgermeister Stadt mit rund 14.000 Einwohnern. Hannes Präkel hatte sich in seiner Amtszeit zwischen 1972 und 1987 immer wieder für den Bau eines Schwimmbads in Bergen starkgemacht. Nach fünfjähriger Planung war im Mai 2021 mit dem rund 14 Millionen Euro teuren Bau begonnen worden. Von heute an können die Besucher im 25 Meter langen Becken auf fünf Bahnen schwimmen, vom Ein- oder Drei-Meter Brett springen und sich in einer der drei Saunen entspannen. Für Schwimmanfänger gibt es ein Lehrbecken mit höhenverstellbarem Boden.

