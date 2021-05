Stand: 17.05.2021 18:25 Uhr Bergen: 100 Menschen demonstrieren für Erhalt der Geburtshilfe

Rund 100 Menschen haben am Montagnachmittag in Bergen auf Rügen für den Erhalt der Geburtshilfe auf der Insel demonstriert. Dabei gebe es Hoffnungen, dass die am Montag in Kraft getretene Schließung der Geburtsklinik des Sana-Krankenhauses nur vorübergehend ist, sagte die frühere Landrätin des Kreises Rügen, Kerstin Kassner (Linke). Das Krankenhaus hatte im April angekündigt, sich vorübergehend vom durchgängigen Versorgungsangebot der Geburtshilfe, inklusive der Geburtshilfe-Notfallversorgung, abzumelden. Als Gründe wurden etwa fehlende Hebammen genannt. | 17.05.2021 18:25