Stand: 04.09.2022 17:51 Uhr Berendshagen: Zeitungsausträger von eigenem Pkw eingequetscht - tot

Ein 70-jähriger Zeitungsausträger ist in Berendshagen zwischen Rostock und Wismar von seinem eigenen Auto eingequetscht worden und dabei ums Leben gekommen. Der Pkw war laut Polizei am Sonntagvormittag an einer abschüssigen Straße abgestellt und rollte los, als der Mann gerade die Zeitungen austragen wollte. Beim Versuch, das Auto zu stoppen, wurde er von der Fahrertür eingequetscht. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Warum genau das Auto losrollte, wird noch untersucht. | 04.09.2022 17:50

