Bereits 140 ukrainische Kinder an Schulen in MV Stand: 21.03.2022 16:40 Uhr Etwa 140 Schulkinder nehmen bereits am Unterricht teil. Das Land will außerdem versuchen, geflüchtete Lehrerinnen aus der Ukraine als Vertretungskräfte für die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern zu engagieren.

Es sei eine sehr dynamische Situation, so die Einschätzung des Landesschulrats. Derzeit liefen viele Anträge auf Schulaufnahmen. Voraussetzung für eine Aufnahme sei, dass die Betroffenen registriert sind.

Ukrainische Lehrkräfte gesucht

Einige Schülerinnen und Schüler, beispielsweise auf Rügen, haben bereits online Zugriff auf digitalen Lernstoff aus der Ukraine. Darüber hinaus versucht das Bildungsministerium derzeit, Lehrkräfte unter den ukrainischen Geflüchteten als Vertretungskräfte zu gewinnen. Sie könnten Fachunterricht mithilfe ukrainischer Schulbücher gestalten. Parallel solle den Kindern Deutsch als Zweitsprache vermittelt werden, "damit sie dann hoffentlich ab dem nächsten Schuljahr regulär in unsere Unterrichtsklassen eingebunden werden können", sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) nach einer Sitzung des Krisenstabs der Landesregierung.

Nationale Identität der ukrainischen Kinder fördern

Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka hatte kürzlich an die Kultusminister appelliert, darauf zu achten, dass es für die geflüchteten Kinder Kontinuität in den Bildungsprozessen gibt. Außerdem solle die nationale Identität ukrainischer Kinder gefördert werden, weil es für die meisten um einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland gehe.

