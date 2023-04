Stand: 13.04.2023 17:51 Uhr Beratungsverein LOBBI registriert mehr rechte Gewalt

Nach Angaben des Beratungsverein LOBBI gab es 2022 fast doppelt so viele Fälle rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern wie im Jahr zuvor. Die Zahl sei von 66 auf 114 gestiegen. Im vergangenen Jahr seien 146 Menschen direkt von rechter Gewalt betroffen gewesen. Bei 82 Angriffen habe es sich um einfache oder gefährliche Körperverletzung gehandelt. Zu den meisten Vorfällen kam es laut LOBBI in Rostock. Deutliche Zunahmen gab es demnach in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald.

