Stand: 14.09.2021 14:30 Uhr Bentwischer Start-up-Unternehmen gewinnt Innovationspreis

Der diesjährige Innovationspreis Mecklenburg-Vorpommern, der INNO AWARD, geht an ein junges Start-up-Unternehmen aus Bentwisch bei Rostock. Die vier Jungunternehmer von Titan Textiles entwickeln und produzieren elastisches Gewebe aus 100 Prozent Titan. Zum Einsatz kommt es vor allem im medizinischen Bereich. Die hochwertigen chirurgischen Netze aus ultradünnem Titandraht haben eine bessere Verträglichkeit und Lebensdauer als herkömmliche Kunststoff-Implantate und verbessern so die Lebensqualität von Patienten. Der mit 18.000 Euro dotierte Landespreis wurde bei einer Gala in Greifswald verliehen. | 14.09.2021 14:30