Neubrandenburg: CDU-Chef legt Amt nieder

Der Vorsitzender der Neubrandenburger CDU, Frank Benischke, ist zurückgetreten. Das hat er am Sonntag in einem Schreiben an die Neubrandenburger Parteimitglieder bekanntgegeben, das NDR 1 Radio MV vorliegt. Benischke, der auch Geschäftsführer der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft Neuwoges ist, war in die Kritik geraten, weil er seiner Partei Räume der Neuwoges mietfrei zur Nutzung überlassen hat. Benischke hatte gegenüber NDR 1 Radio MV Fehler in der Geschäftsführung eingestanden. Diese bezeichnete er als organisatorischen Missstand.

Aufsichtsrat will lediglich Abmahnung aussprechen

Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) hatte Benischke beurlaubt und in der vergangenen Woche den Antrag an die Stadtvertretung gestellt, Benischke den Geschäftsführerposten bei der Neuwoges zu kündigen. Die Stadtvertretung lehnte den Vorschlag auf einer Sondersitzung am Donnerstag mehrheitlich ab und folgte dem Votum des Aufsichtsrates. Der will nach Informationen von NDR 1 Radio MV Benischke eine Abmahnung aussprechen und Schadensersatz verlangen. Es geht dabei um einen Betrag von 800 Euro. Oberbürgermeister Witt sagte, Benischke bleibe vorerst beurlaubt, bis ein rechtskräftiger Beschluss des Aufsichtsrats vorliegt. Benischke deutete unterdessen an, auch sein Mandat im Kreistag eventuell niederzulegen.

