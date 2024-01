Stand: 23.01.2024 09:02 Uhr Belsch: Kfz-Werkstatt vollständig ausgebrannt

In Belsch bei Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montagabend in einer Kfz-Werkstatt ein Feuer ausgebrochen. Bei Ankunft der Feuerwehren aus Belsch, Redefin und Lübtheen stand die Werkstatt bereits komplett in Flammen, teilweise kam es zu Explosionen. Aufgrund der Gefahr konnten die Feuerwehrleute nicht direkt mit dem Löschen beginnen. Die Werkstatt brannte vollständig aus, nur wenige Geräte konnten gerettet werden. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar.

