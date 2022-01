Belower Wald: Gedenken an Opfer der Nazi-Todesmärsche Stand: 30.01.2022 11:45 Uhr In der Gedenkstätte Belower Wald zwischen Wittstock und Röbel wird am Nachmittag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am Mahnmal für die Opfer der Todesmärsche sind eine Kranzniederlegung und eine Schweigeminute geplant.

Anlass für die Veranstaltung ist der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Im Belower Wald hatten kurz vor Kriegsende 16.000 Menschen mehrere Tage ausharren müssen, nachdem die SS sie vom KZ Sachsenhausen aus auf Todesmärsche in Richtung Norden getrieben hatte. Die Menschen mussten in dem Waldstück mehrere Tage ohne jede Versorgung unter freiem Himmel lagern. Vor Ort zeugen bis heute Spuren von den Schrecken der letzten Tage der NS-Herrschaft. An den Bäumen ist etwa noch zu sehen, wo sich der Absperrdraht des Waldlagers in die Rinden gefressen hat. Die Gefangenen haben zum Beispiel Namen und Daten in die Bäume geritzt.

Todesmarsch endete im Raum Ludwigslust-Parchim

Für die meisten Häftlinge endete der Todesmarsch schließlich im Raum Ludwigslust-Parchim. Mehr als 1.000 Gefangene starben allerdings unterwegs an Hunger, Kälte und Krankheit oder sie wurden von SS-Leuten ermordet.

