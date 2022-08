Stand: 06.08.2022 06:21 Uhr Below: Drei Verletzte nach Unfall auf der B198

Bei einem Verkehrsunfall auf der B198 bei Below (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Freitagabend ein alkoholisierter 51-Jähriger mit seinem Wagen einem anderen Auto aufgefahren. Das vorausfahrende Fahrzeug mit zwei Insassen geriet durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem weiteren Auto kollidierte. Der 19-jährige Fahrer und die 15-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde leicht verletzt. | 06.08.2022 06:18