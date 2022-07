Belegschaftsversammlung nach Verkauf von Rostocker Werft Stand: 08.07.2022 06:38 Uhr Vom Kreuzfahrt- zum Kriegsschiff heißt es jetzt für die ehemalige MV-Werft in Warnemünde: Nach der Übernahme durch den Bund und die Marine werden heute die Schiffbauer über ihre Zukunft informiert.

Der Kaufvertrag für die Immobilie ist unterschrieben, bestätigte am Donnerstag das Bundesverteidigungsministerium. 87 Millionen Euro sollen für den Standort des neuen Marinearsenals fällig werden, heißt es. Am Vormittag will Insolvenzverwalter Christoph Morgen nun die Beschäftigten der Ex-MV-Werft informieren, wann und wie sie als Arbeitskräfte übernommen werden. Die Transfergesellschaft läuft noch bis Ende Oktober.

Tausende Tonnen Schiffsteile lagern noch auf Gelände

Das Marinearsenal soll künftig Schiffe der Deutschen Marine in Rostock warten und reparieren. Von etwa 500 Arbeitsplätzen war die Rede. Bis es losgehen kann, muss allerdings noch aufgeräumt werden. Auf dem Gelände befinden sich noch mehr als 17.000 Tonnen Stahl, die bereits für das zweite Kreuzfahrtschiff der "Global"-Klasse verbaut wurden.

Alle Standorte verkauft - unfertiges Kreuzfahrtschiff noch nicht

Mit Rostock hat nach der Insolvenz der MV-Werften-Gruppe Anfang des Jahres nun der dritte und letzte Standort einen neuen Eigentümer. Den Stralsunder Standort hatte die Stadt gekauft, um einen maritimen Gewerbepark zu entwickeln. Für das Gelände wurde gerade erst ein weiterer Pachtvertrag unterzeichnet. In Wismar sind inzwischen der U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) aus Kiel und der Medizintechnik-Hersteller Eppendorf Eigentümer. Hier lagert noch ein unfertiges Kreuzfahrtschiff: Im Dock liegt das zu etwa drei Vierteln fertiggestellte und bisher unverkaufte Kreuzfahrtschiff "Global Dream".

Die Pleite der MV-Werften war der Corona-bedingte Zusammenbruch des weltweiten Kreuzfahrtgeschäfts. Der asiatische Mutterkonzern Genting Hong Kong war in der Folge zahlungsunfähig geworden und hatte sich mit Landes- und Bundesregierung nicht mehr über weitere Hilfskredite einigen können.

Weitere Informationen MV-Werft Warnemünde: Haushaltsausschuss billigt Kauf Damit steht dem Kauf nichts mehr im Weg. Künftig sollen an dem Standort Schiffe der Marine gewartet und repariert werden. mehr Thyssenkrupp Marine Systems in Wismar: Kriegsschiffe statt Kreuzliner Der Kieler Rüstungskonzern will in Wismar Marineschiffe bauen. 2024 soll es losgehen. Vorher soll noch das gut 340 Meter lange Kreuzfahrtschiff "Global 1" verkauft werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.07.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schiffbau