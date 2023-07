Stand: 09.07.2023 17:07 Uhr Bei Schönberg: Unbekannte entwenden Blitzer auf der A20

Auf der A20 bei Schönberg haben Unbekannte am Sonntagvormittag einen mobilen Blitzer gestohlen. Laut Polizei hielt ein dunkler, "hochmotorisierter" BMW gegen 10 Uhr an der Anschlussstelle Schönberg in Richtung Lübeck. Ein Mann habe den Blitzer dann eingeladen. Anschließend seien die Täter in der Limousine mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Den Stehlschaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro.

