Stand: 16.03.2022 10:53 Uhr Bei Rostock: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Dienstag bei Rostock schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz nach 18 Uhr. Ein 74-Jähriger war zusammen mit seiner 80-jährigen Beifahrerin in Richtung Torfbrücke unterwegs, als er während der Fahrt einen Schwindelanfall erlitt. Nach Angaben der Beamten kam er daraufhin nach links von der Straße ab. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit weren. | 16.03.2022 10:52