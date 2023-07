Stand: 08.07.2023 12:34 Uhr Bei Röbel: Seeadler zerstört Auto-Frontscheibe

Ein Seeadler hat auf der Autobahn 19 bei Röbel einen Verkehrsunfall verursacht. Der Greifvogel durchschlug die Frontscheibe beim Auto eines 36-jährigen Mannes. Er wurde an den Augen verletzt und kam in eine Klinik. Der Seeadler überlebte den Unfall nicht. Die Mecklenburgische Seenplatte gilt als eine der am dichtesten besiedelten Brutregionen von See- und Fischadlern in Deutschland. Die Polizei warnt, da sich die großen Vögel häufig an Straßen aufhalten, um angefahrenes Wild oder Aas zu fressen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.07.2023 | 12:28 Uhr