Stand: 06.02.2023 11:05 Uhr Bei Neustadt-Glewe: Polizei fasst mutmaßlichen Einbrecher nach Verfolgungsjagd

Die Polizei hat in Westmecklenburg einen mutmaßlichen Einbrecher nach einer Verfolgungsfahrt gefasst. Wie eine Polizeisprecherin sagte, waren mindestens zwei Männer in der Nacht zum Montag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Brenz bei Neustadt-Glewe aufgefallen. Die Täter waren dann über die Bundesstraße 191 zur A24 geflohen. Polizeibeamte konnten ihren Wagen etwas später an der Autobahn stoppen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, ein zweiter Insasse konnte flüchten. Ob es noch weitere Täter gab, sei noch nicht klar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.2023 | 11:30 Uhr