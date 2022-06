Stand: 28.06.2022 11:03 Uhr Bei Neustadt-Glewe: Auto brennt auf A24 fast vollständig aus

Ein Auto ist auf der A24 bei Neustadt-Glewe am späten Montagabend während der Fahrt in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Wagen fast vollständig aus. Es entstand ein Schaden von ungefähr 35.000 Euro. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge war ein technischer Defekt die Ursache. Wegen des Löscheinsatzes und zur Säuberung der Fahrbahnen musste die A24 in Richtung Berlin für etwa drei Stunden gesperrt werden. | 28.06.2022 11:03