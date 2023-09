Stand: 02.09.2023 07:03 Uhr Bei Neustadt-Glewe: 20.000 Schaden nach LKW-Unfall

Bei einem Unfall auf der A24 zwischen dem Kreuz Schwerin und Neustadt-Glewe ist ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Am Freitagabend war ein 58-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger in Richtung Berlin unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Dann kam der LKW auf dem angrenzenden rechten Grünstreifen zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank so beschädigt, dass ca. 200 Liter Dieselkraftstoff ins Erdreich liefen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergung des LKW ist für Samstagvormittag geplant.

