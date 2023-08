Stand: 14.08.2023 05:51 Uhr Bei Neukloster: Lastwagen verliert 500 Amazon-Pakete auf A20

Auf der A20 bei Neukloster ist es in der Nacht zu einem Unfall gekommen, bei dem zahlreiche Amazon-Pakete auf der Fahrbahn verteilt wurden. Laut Polizei kam aus bisher ungeklärter Ursache ein mit den Paketen beladener Transporter zunächst von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Dadurch sei er wieder in Richtung Fahrbahn gelenkt worden und dann mit einem Pkw mit Anhänger kollidiert. Durch den Zusammenstoß sei die Plane des Transporters gerissen, wonach sich dessen gesamte Fracht - etwa 500 Pakete - auf der Fahrbahn verteilt hätte. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die A20 in Richtung in Lübeck musste vorübergehend voll gesperrt bleiben, bis die Pakete eingesammelt waren.

