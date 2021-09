Stand: 28.09.2021 06:54 Uhr Bei Malchow: Mehrere Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Malchow sind drei Menschen schwer verletzt worden, darunter ein 7-jähriges Kind. Zwei weitere Kinder erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Post-Transporters Montagnachmittag zwischen Drewitz und Nossentiner Hütte unaufmerksam und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Auto einer jungen Mutter zusammen. Mit ihr im Wagen saßen ihre drei Kinder - im Alter von sieben Monaten bis sieben Jahren. Das älteste Kind musste mit einem Hubschrauber ins Klinikum nach Rostock geflogen werden. Auch die Mutter und der Fahrer des Transporters kamen schwerverletzt in umliegende Kliniken. Die anderen beiden Kinder wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. | 28.09.2021 06:51