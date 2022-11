Stand: 11.11.2022 08:40 Uhr Bei Malchow: Betrunkener parkt zum Schlafen auf der Autobahn

Einen gefährlichen Schlafplatz hat sich ein Autofahrer am Freitag auf der A19 ausgesucht. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten am frühen Morgen ein unbeleuchteter Wagen auf der Standspur bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) auf. Der nicht abgesicherte Wagen hatte aber keine Panne, sondern der Fahrer schlief fest. Die Beamten weckten den 50-Jährigen. Ein Atemalkohol-Messgerät ergab: Er hatte 1,66 Promille intus. Er wurde für eine Blutalkoholkontrolle in eine Klinik und dann nach Hause gebracht.

