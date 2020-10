Stand: 18.10.2020 10:46 Uhr Bei Laage: Toter und Schwerverletzter bei Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B108 nahe Laage (Landkreis Rostock) ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Der Wagen der beiden war nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht auf der L39 in Richtung Laage unterwegs.

Auto kommt von Straße ab und durchbricht Leitplanke

In einer leichten Linkskurve kam das Auto von der Straße ab, überfuhr eine Leitplanke schleuderte gegen einen Baum. Laut Polizei war der Pkw mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Der Beifahrer verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt, er konnte mit schweren Verletzungen herausgeholt werden. Laut Polizei gibt es gibt Anhaltspunkte, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen ist. Die B108 war bis zum Morgen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.

