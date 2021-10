Bei Jesendorf: Drei Gemeinden gegen die Bauschutt-Deponie Stand: 15.10.2021 07:53 Uhr Ein Müllberg, 20 Meter hoch, in einem ehemaligen Kiestagebau in Tarzow, zwischen Bad Kleinen und Neukloster? Die Pläne der "Otto Dörner Kies und Umwelt GmbH" stoßen bei angrenzenden Gemeinden auf Ablehnung.

In einer Arbeitsgruppe hatten sich die drei betroffenen Gemeinden Lübow, Jesendorf und Ventschow zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Anliegen: Das fast 15 Hektar große Deponie-Projekt soll gestoppt werden. Stattdessen wollen die Gemeinden die Renaturierung des Geländes. Die Anwohner befürchten unter anderem starken LKW-Verkehr. Sie gehen von im Schnitt 40 Lastwagen pro Tag aus.

Gemeindevertretung hat entschieden

Die Lübower Gemeindevertreter haben am Donnerstagabend gegen den Bau einer Bauschutt-Deponie in Tarzow gestimmt. Weil eine Frist verstrichen wäre, wurde die Sitzung extra nur für diesen einen Punkt einberufenen. Mit 9 zu 1 Stimmen war die Ablehnung eindeutig. Zeitgleich wurde auch in der Gemeinde Jesendorf über die geplante Deponie debattiert. Das Ergebnis: Die Jesendorfer schließen sich dem Votum ihrer Lübower Nachbarn an. Von der Gemeinde Ventschow steht ein politisches Votum aus, die Gemeinde ist aber Teil der genannten Arbeitsgruppe, die sich für eine Renaturierung des Geländes einsetzt.

Votum der Gemeinden nicht bindend

Auch wenn die Lübower und die Jesendorfer sich in ihren Kommunalparlamenten gegen die Deponie entschieden haben, bedeutet das nicht das Aus für das Projekt. Übergeordnete Behörden, wie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, sind für die Genehmigung zuständig, die müssen die Stellungnahmen der Gemeinden zwar in ihre Überlegungen einbeziehen, mehr aber nicht. Die "Otto Dörner Kies und Umwelt GmbH" betreibt auch das Kieswerk in Pinnow bei Schwerin und steht dort mit Plänen zur Erweiterung in der Kritik - und wegen des Lärms, den die Fördermaschinen ganz in der Nähe des Dorfes verursachen.

