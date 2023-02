Stand: 10.02.2023 07:40 Uhr Bei Gützkow: 65-Jährige fährt mit Enkeln in Straßengraben

Nach einem Unfall auf der A20 am Donnerstag ist die Abfahrt Gützkow für etwa zwei Stunden gesperrt worden. Laut Polizei war die 65-jährige Verursacherin mit ihren drei Enkelkindern zwischen Greifswald und Neubrandenburg unterwegs. Als sie die Autobahn bei Gützkow verlassen wollte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Sie rammte dabei zwei Verkehrsschilder und landete in einem Graben. Die Fahrerin und ihre zwischen 8 und 15 Jahren alten Enkel blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 7.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.02.2023 | 09:00 Uhr