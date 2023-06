Stand: 23.06.2023 12:54 Uhr Bei Güstrow: Polizei zieht Bus aus See

Die Polizei hat zwischen Güstrow und Teterow einen VW-Bus aus dem Swinegelsee gezogen. Laut den Beamten hatte ein Angler das Fahrzeug schon vor einem Monat im Wasser entdeckt. Der See liegt aber in einem mit Munition belasteten Gebiet. Nach langer Vorbereitung konnten Polizeitaucher nun Luftkissen am Bus anbringen und das Fahrzeug bergen. Es lag offenbar schon seit langer Zeit im See, vor 14 Jahren war der Bus als gestohlen gemeldet worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.06.2023 | 13:00 Uhr