Stand: 28.08.2022 08:37 Uhr Bei Groß Luckow: 17-Jähriger bei Wildunfall schwer verletzt

Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf der K58 zwischen Groß Luckow und Wismar (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 5:48 Uhr. Der 17-Jährige kollidierte mit seinem Motorrad mit einem Reh. Den Angaben zufolge wurde er in ein Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Das Reh wurde am Unfallort nicht mehr gesichtet. Es entstand ein Schaden von 1.000 Euro. | 28.08.2022 08:37