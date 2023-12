Stand: 27.12.2023 16:43 Uhr Bei Grimmen: Unfall auf A20 mit mehreren Autos

Ein schwerer Verkehrsunfall hat auf der Autobahn 20 bei Grimmen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Fahrtrichtung Lübeck sei die Autobahn am Mittwoch für mehrere Stunden gesperrt worden, teilte die Polizei mit. In der Gegenrichtung habe Rauch den Verkehr zeitweise leicht eingeschränkt. Zwei Menschen mussten leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Unfall waren den Angaben zufolge vier Autos beteiligt. Zunächst habe ein Wagen bei einem Spurwechsel ein von hinten kommendes Auto übersehen. Dieses machte daraufhin eine Gefahrenbremsung. Ein weiteres nachfolgendes Auto musste ebenfalls stark bremsen, wich nach rechts aus, stieß dort mit einem vierten Wagen zusammen und wurde gegen eine Autobahnbrücke geschleudert. Das andere Auto habe sofort nach der Kollision Feuer gefangen.

