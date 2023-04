Stand: 21.04.2023 19:10 Uhr Behrenhoff: Auto überfährt Wolf auf der Landstraße

Auf einer Landstraße westlich von Behrenhoff (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag einen Wolf überfahren. Wie die Polizei mitteilte, nahm der 69-Jährige kurz vor dem Zusammenstoß ein Tier wahr, das die Fahrbahn kreuzte, und das er für einen Hund hielt. Erst die Polizei stellte vor Ort dann fest, dass es sich um einen Wolf handelte. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

