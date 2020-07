Stand: 06.07.2020 11:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Behinderungen durch neue Baustellen in Schwerin

In Schwerin sorgen neue Baustellen von heute an für Verkehrsbehinderungen. Neben der Dauerbaustelle An der Crivitzer Chaussee werden andere vielbefahrene, in die Innenstadt führende Straßen halbseitig gesperrt. So wird auf der Wittenburger Straße nahe der Sport- und Kongresshalle in Richtung Zentrum der Straßenbelag erneuert.

Umgehungsstraße ist empfohlene Umleitung

Der nur halbseitig verlaufende Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Der große Parkplatz an der Sport-und Kongresshalle kann bis zum 16. Juli nicht angesteuert werden. Anschließend wird in der Gegenrichtung gebaut. Die beste Alternative sei es, die Umgehungsstraße als Umleitungsstrecke zu nutzen, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Werderstraße wird halbseitig gesperrt

Auch die Gadebuscher Straße ist in Höhe der Lankower Straße halbseitig gesperrt - dort sind rund zweiwöchige Bauarbeiten anberaumt. Am Mittwoch kommt in der Werderstraße eine weitere halbseitige Sperrung in Höhe der Straße Großer Moor hinzu. Auch in diesem Bereich werde dann eine Baustellenampel aufgestellt, hieß es von der Stadt.

