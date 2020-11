Stand: 18.11.2020 07:53 Uhr Behinderungen auf der Bahnstrecke nach Berlin

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Oranienburg kommt es heute zu Behinderungen im Bahnverkehr von und nach Berlin. Betroffen sei die Strecke von Rostock und Stralsund über Neustrelitz Richtung Hauptstadt, teilte die Deutsche Bahn mit. Viele Fahrten der Regionalexpress-Linie 5 enden und beginnen zwischen 09.30 Uhr und 15.30 Uhr in Oranienburg oder fahren überhaupt nicht. Die Halte in Berlin-Gesundbrunnen, Oranienburg, Neustrelitz und Waren entfallen. | 18.11.2020 07:52