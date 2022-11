Baustopps und Stornierungen: Baubranche in Sorge Stand: 11.11.2022 12:01 Uhr In Greifswald wird der Bau einer neuen Wohnanlage an der Stralsunder Straße verschoben. Geplant ist hier ein Gebäude mit 47 Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten. In der aktuellen Situation sei es nicht rentabel, die vierstöckige Anlage zu bauen, so Hauptinvestor Sebastian Braun.

Ursprünglich gingen die Bauherren von 10 Millionen Euro Baukosten aus - die aktuelle Kalkulation liegt nun bei 17 Millionen Euro, unter anderem wegen hoher Materialkosten, so Braun. Aufgrund der hohen Kosten und aktuell hoher Zinsen müsse der Baustart für etwa ein halbes Jahr verschoben werden.

Kaum Aufträge in Sicht

Derzeit ist die gesamten Branche im Land in Sorge. Zwar gibt es noch aktuelle Projekte, die mit besseren Konditionen aus alten Verträgen fertiggestellt werden können - aber es kommen kaum neue Aufträge nach. Die Wohnungsverwaltungsgesellschaft in Greifswald sagte, dass sie zuletzt mehrere Projekte mit insgesamt 80 Wohnungen verschieben musste. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen geht davon aus, dass in der nächsten Zeit insgesamt deutlich weniger Wohnungen gebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.11.2022 | 14:00 Uhr