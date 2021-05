Baustellen in Rostock bremsen Verkehr aus Stand: 28.05.2021 13:32 Uhr Autofahren in Rostock kann momentan zur Geduldsprobe werden. Zahlreiche Baustellen sorgen für Staus und stockenden Verkehr.

Viel Zeit muss man vor allem im Feierabendverkehr mitbringen. Hier sorgen Sperrungen oder auch nur Einengungen für teils lange Staus. Im Innenstadtbereich bescheren die Bauarbeiten an der Steintor-Kreuzung den Verkehrsteilnehmern Behinderungen. Da gleichzeitig die nahegelegene Straße Am Güterbahnhof gesperrt ist, kann der Verkehr hier nicht abfließen.

Neue Baustelle in Tessiner Straße

Auch an der Kreuzung Vögenteich kommt es immer wieder zu stockendem Verkehr - zum einen wegen einer Straßensanierung an der Ecke Kanonsberg/Lange Straße, zum anderen ist der Vögenteich Umleitungsstrecke für eine Sperrung in der Erich-Schlesinger-Straße. Ganz neu ist von heute an eine Baustelle in der Tessiner Straße. Bis Mitte Juni sind nur zwei der vier Fahrstreifen nutzbar. Stau am Mühlendamm ist das Ergebnis.

