Baustelle Goetheplatzbrücke in Rostock: Fragen und Antworten

Die Haltestelle Goetheplatz ist am Fahrbahnrand in Höhe der Straßenbahnhaltestelle eingerichtet.

Am Schröderplatz halten die Busse am Bahnsteig B beziehungsweise am der regulären Bushaltestelle vor dem OSPA-Gebäude.

Am Doberaner Platz halten die Ersatzbusse Richtung Thomas-Morus-Straße am Bahnsteig C, die Busse zum Hauptbahnhof halten am Bahnsteig D.

Die Haltestelle Deutsche-Med-Platz Richtung Thomas Morus-Straße wird von der Buslinie 25 vorerst nicht mehr genutzt.