Bauschutt landet bei Pasewalk im Wald Stand: 22.04.2025 17:17 Uhr Illegale Abfallentsorgung im Wald kommt immer wieder vor. Ein besonders dreister Fall wurde in einem Wald der Gemeinde Krugsdorf bei Pasewalk entdeckt.

In einem Wald in der Gemeinde Krugsdorf bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Unbekannte am Osterwochenende illegal Bauschutt entsorgt. Wie die Abfallbehörde meldet, wurde unter anderem eine Eckbadewanne gefunden. Illegale Abfallentsorgung sei kein Kavaliersdelikt, betont Vize-Landrat Jörg Hasselmann aus diesem Anlass und verweist auf Entsorgungsmöglichkeiten auf den 17 Wertstoffhöfen des Landkreises. Immer wieder wird in den Wäldern der Region Müll abgeladen. Dabei drohen Geldstrafen bis zu 100.000 Euro.

Illegale Müllentsorgung ist teuer

Landkreise, Städte und Gemeinden sowie Grundstückseigentümer unternehmen große Anstrengungen, um illegal entsorgten Müll zu beseitigen. Wenn gefährliche Abfälle, wie beispielsweise Farben und Lacke, Batterien oder Leuchtstoffröhren abgeladen wurden, kann unter Umständen ein Straftatbestand vorliegen. Der Kreis sucht nun nach den Verursachern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

