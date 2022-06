Stand: 27.06.2022 18:00 Uhr Baumgart verlängert als Trainer in Köln

Der gebürtige Rostocker und ehemalige Hansa-Profi Steffen Baumgart hat seinen Vertrag als Trainer beim 1. FC Köln vorzeitig bis ins Jahr 2024 verlängert. "Ich bin sicher: Das Projekt ist noch nicht zu Ende", so der 50-Jährige. Baumgart ist seit gut einem Jahr Trainer in Köln und spielt mit dem FC in der kommenden Saison in der Conference League. | 27.06.2022 18:00