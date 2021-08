Stand: 26.08.2021 18:41 Uhr Bauland in MV verhältnismäßig günstig

Bauland war 2020 in Mecklenburg-Vorpommern im bundesweiten Vergleich mit am billigsten. Rund 63 Euro mussten Käufer im Schnitt pro Quadratmeter zahlen, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Darunter lagen Thüringen mit rund 53 Euro und Sachsen-Anhalt mit rund 46. Bundesweit war das Bauland mit durchschnittlich 199 Euro so teuer wie noch nie. Bei den Flächenländern lagen die teuersten verkauften Grundstücke mit 349 Euro in Bayern und 245 Euro in Baden-Württemberg. In Hamburg mussten Käufer durchschnittlich rund 1128 Euro zahlen. 26.08.2021 18:41